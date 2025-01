Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 5,60 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 5,60 EUR zu. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,70 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.197.646 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 30,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (5,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 3,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,238 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,25 EUR.

Am 25.10.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Lufthansa am 06.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Lufthansa die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,871 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

