Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 6,61 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,69 EUR. Bei 6,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.793.688 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. 16,59 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,07 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 04.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8.462,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 163,53 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 27.10.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 02.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,128 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie im Plus: Lufthansa rechnet mit Stabilisierung des Flugbetriebs - Lufthansa und Piloten sprechen hinter verschlossenen Türen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Lufthansa-Aktie ein

Lufthansa-Aktie gefragt: Lufthansa und ver.di finden Kompromiss beim Bodenpersonal

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com