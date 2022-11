Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 7,19 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,26 EUR zu. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,14 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,16 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.981.677 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Abschläge von 37,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,63 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.03.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Am 14.03.2024 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,323 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

