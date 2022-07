Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12.07.2022 16:22:01 Uhr 0,9 Prozent auf 5,66 EUR. Bei 5,66 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.575.705 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR an. Gewinne von 28,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 7,98 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,47 EUR.

Lufthansa gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.363,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 109,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.560,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Lufthansa die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,053 EUR je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie stärker: Eurowings plant zweistellige Preissteigerungen

Analysten sehen für Lufthansa-Aktie schwarz

Lufthansa-Aktie beflügelt: Großaktionär Kühne stockt Beteiligung auf - mehr Flüge gecancelt

