Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,56 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.642.654 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 17,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,90 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8.462,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 163,53 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 02.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,128 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

