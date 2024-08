Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag schwächer

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 5,60 EUR.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,60 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 358.575 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,82 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 57,59 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 05.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 3,79 Prozent sinken.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,236 EUR je Lufthansa-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,86 EUR.

Am 31.07.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 10,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 04.11.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,877 EUR je Lufthansa-Aktie.

