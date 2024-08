Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 5,57 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 5,57 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,56 EUR ein. Bei 5,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 861.773 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,82 EUR erreichte der Titel am 12.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 36,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 3,34 Prozent sinken.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,236 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,86 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10,01 Mrd. EUR gegenüber 9,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,877 EUR je Lufthansa-Aktie.

