Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,55 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 15:51 Uhr 0,2 Prozent. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,60 EUR an. Bei 5,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.800.950 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 8,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2023). Mit einem Zuwachs von 58,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,06 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,236 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,86 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,01 Mrd. EUR – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Am 04.11.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,877 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

