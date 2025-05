Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 6,42 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 6,42 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,39 EUR nach. Bei 6,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.065.347 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 27,10 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 19,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,287 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,72 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

