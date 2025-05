Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 6,53 EUR nach.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 6,53 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 6,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 352.965 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 24,96 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 06.08.2024. Abschläge von 17,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,287 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,72 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR gegenüber -0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,03 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Gruppe verlängert Flugstopp nach Tel Aviv - Aktie dennoch fester

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lufthansa-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Lufthansa-Anteilseigner