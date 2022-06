Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Lufthansa

Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 5,79 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 5,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,94 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 5.369.226 Aktien.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 26,87 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 10,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,81 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 EUR gegenüber -1,25 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent auf 5.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,546 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Flughafen Wien meldet Engpässe bei Kerosin - Aktie auf Verkaufszetteln

Lufthansa-Aktie schwächer: Lufthansa und Eurowings canceln Hunderte Flüge für Juli - Swiss zahlt Kredit zurück

Experten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com