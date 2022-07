Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Aufwind

Das Papier von Lufthansa konnte um 14.07.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,71 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,81 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.394.026 Lufthansa-Aktien.

Bei 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 27,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,89 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,47 EUR.

Am 05.05.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.363,00 EUR im Vergleich zu 2.560,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,046 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie tiefer: Weitere 2.000 Flüge entfallen bis Ende August

Lufthansa-Aktie steigt: ITA-Gebot von Lufthansa und MSC wohl Favorit

Lufthansa-Aktie stärker: Eurowings plant zweistellige Preissteigerungen

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images