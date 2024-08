Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Lufthansa im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 5,60 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 5,60 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,60 EUR an. Bei 5,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 823.744 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 16.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 57,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 4,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,236 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,86 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 31.07.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,877 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Gewerkschaften vs. Lufthansa: Neuer Konflikt

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Lufthansa-Aktie leichter: Flüge nach Nahost werden weitere Woche ausgesetzt