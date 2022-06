Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 15.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 5,80 EUR zu. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,82 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 131.708 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 26,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,24 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,67 Prozent.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,81 EUR.

Am 05.05.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 5.363,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.560,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Lufthansa die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 0,547 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie: Tochter streicht Flüge

Flughafen Wien meldet Engpässe bei Kerosin - Aktie auf Verkaufszetteln

Lufthansa-Aktie schwächer: Lufthansa und Eurowings canceln Hunderte Flüge für Juli - Swiss zahlt Kredit zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images