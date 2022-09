Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 6,25 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,27 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.835.445 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 5,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 19,20 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,53 EUR.

Lufthansa gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 163,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.211,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.462,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 02.11.2023 dürfte Lufthansa die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,189 EUR je Aktie belaufen.

