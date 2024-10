Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Dienstagmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 6,61 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 6,61 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,74 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,55 EUR. Bisher wurden heute 3.126.406 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2023 auf bis zu 8,59 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,88 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 22,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,239 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,27 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 31.07.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,74 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,866 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

