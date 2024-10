Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag fester

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 6,64 EUR nach oben. Bei 6,67 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,55 EUR. Zuletzt wechselten 627.868 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Abschläge von 18,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,239 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,27 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,74 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,866 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende in Grün

Lufthansa-Chef sieht weitere Einschnitte in die Flugpläne kommen - Aktie in Grün

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart