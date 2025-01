Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 5,68 EUR.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 5,68 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,73 EUR. Bisher wurden heute 3.057.724 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 5,28 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,237 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,25 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 25.10.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Am 26.02.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,869 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

