Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 5,66 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 5,66 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,59 EUR. Bei 5,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 3.313.104 Aktien.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 38,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 1,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,257 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,69 EUR an.

Lufthansa gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Lufthansa die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie rutscht weiter ab

XETRA-Handel MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt