Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Mittwochvormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 6,60 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,3 Prozent auf 6,60 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 6,59 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 215.491 Lufthansa-Aktien.

Am 06.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 23,17 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,37 Prozent.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,232 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,27 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 31.07.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 EUR in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,862 EUR je Aktie.

