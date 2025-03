Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 7,72 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 7,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,77 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.118.220 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,75 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 30,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,244 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,24 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 06.03.2025 vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,80 Prozent auf 9,44 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Lufthansa.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

