Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 6,16 EUR nach.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 6,16 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 6,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151.529 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 24,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 12,60 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,293 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,83 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 06.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

