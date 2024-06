Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteidigt am Montagnachmittag Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Lufthansa-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 5,89 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,89 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,95 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,85 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.847.626 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 62,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2024 bei 5,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,284 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,21 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

