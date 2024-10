Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 6,80 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 6,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,79 EUR. Zuletzt wechselten 1.935.618 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,87 Prozent.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,232 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,36 EUR.

Lufthansa gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,862 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

