Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag in Grün

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 7,71 EUR nach oben.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 7,71 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,75 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.697 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 5,81 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,244 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,24 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 9,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie.

