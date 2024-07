Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,90 EUR nach oben. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,94 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.273.079 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 36,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2024 (5,57 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 5,59 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,255 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,69 EUR.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

