Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Mittwochnachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 6,17 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 6,17 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 6,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.540.464 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 8,59 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (5,38 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 12,80 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,235 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,80 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2024. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,74 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10,01 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 9,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,852 EUR im Jahr 2024 aus.

