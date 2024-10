Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,82 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 6,82 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 733.800 Stück.

Am 06.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,232 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,36 EUR.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,01 Mrd. EUR – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 30.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,873 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Gewinne in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu

XETRA-Handel: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen