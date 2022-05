Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Lufthansa-Aktie musste um 19.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 6,77 EUR. Bei 6,71 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,79 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.984.255 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2021 bei 8,03 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 15,64 Prozent niedriger. Am 26.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 29,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 05.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,585 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie bewegt sich aufwärts: Kühne Aviation schließt Ausbau von Lufthansa-Beteiligung nicht aus

Lufthansa-Aktie zieht an: Fluglinie entschuldigt sich bei jüdischen Passagieren

Lufthansa-Aktie: CO2-Aufschlag soll für Kunden bleibt freiwillig bleiben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com