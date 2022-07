Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 19.07.2022 16:22:00 Uhr 1,1 Prozent. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,23 EUR an. Bei 6,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.556.666 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 21,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 5,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 18,69 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,47 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 05.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.363,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 109,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.560,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 01.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,054 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

