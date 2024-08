Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 5,57 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 5,57 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,59 EUR. Bei 5,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.579 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,59 EUR markierte der Titel am 06.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 3,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,236 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,86 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 vorlegen. Am 04.11.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,877 EUR je Aktie.

