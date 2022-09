Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Montagmittag

Die Lufthansa-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 6,02 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,98 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 6,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 957.579 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 26.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR. Abschläge von 14,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,53 EUR.

Lufthansa ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von -0,90 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8.462,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,189 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

