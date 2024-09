Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 6,41 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 6,41 EUR. Bei 6,42 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.198.101 Lufthansa-Aktien.

Am 06.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,59 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 15,95 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,235 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,80 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,852 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

