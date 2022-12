Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag gesucht

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 8,08 EUR. Bei 8,14 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.158.636 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 8,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 1,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,25 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 53,83 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,86 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR in den Büchern standen.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Lufthansa dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,527 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

