Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 20.05.2022 09:22:00 Uhr 0,7 Prozent auf 6,85 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,90 EUR aus. Mit einem Wert von 6,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 219.940 Lufthansa-Aktien.

Am 04.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,03 EUR. 14,71 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,24 EUR am 26.11.2021. Mit einem Abschlag von mindestens 30,71 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,90 EUR.

Am 05.05.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei -0,49 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.363,00 EUR – ein Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 2.560,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 0,585 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

