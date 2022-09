Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 6,09 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,07 EUR nach. Mit einem Wert von 6,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 952.704 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,15 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,17 Prozent.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,53 EUR.

Lufthansa ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,90 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 8.462,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 3.211,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 27.10.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 02.11.2023 dürfte Lufthansa die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,189 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie schwächer: Swiss-Piloten drohen mit Streik

Lufthansa-Aktie legt zu: Lufthansa startet offenbar Investorenrunde für Verkauf von Teilen der Lufthansa Technik

Ryanair-Aktie im Plus: Ryanair-Chef O'Leary verhandelt über neuen Vertrag bis 2028

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images