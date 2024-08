Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,61 EUR.

Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,61 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 5,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 5,59 EUR. Bei 5,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 319.263 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2023 auf bis zu 8,59 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR ab. Mit Abgaben von 4,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,236 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,86 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 präsentieren. Am 04.11.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,877 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester

Lufthansa-Aktie freundlich: Lufthansa stellt Flüge in den Nahen Osten zeitweise ein