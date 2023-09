Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Kursplus

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 8,11 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 8,11 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 8,16 EUR. Mit einem Wert von 8,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.341.835 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 5,48 EUR. Abschläge von 32,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,61 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 9.389,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,95 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 29.10.2024 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

