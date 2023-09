Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 8,01 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 8,01 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,00 EUR. Bei 8,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 85.020 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 39,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 5,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,61 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,22 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,46 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

