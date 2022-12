Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 8,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 258.571 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 0,73 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,25 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,86 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 27.10.2022. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 10.068,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.207,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.03.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,527 EUR fest.

