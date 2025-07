Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 7,55 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 7,55 EUR. Bei 7,56 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 284.884 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,16 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von 8,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,286 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,44 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,13 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,06 EUR je Aktie.

