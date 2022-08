Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag stärker

Das Papier von Lufthansa konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 6,13 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,13 EUR. Bei 6,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 136.225 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 17,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,53 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8.462,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 163,53 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,132 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie dennoch in Rot: Eurowings sieht steigende Nachfrage nach Geschäftsreisen

Lufthansa-Aktie deutlich tiefer: Sondierungen zwischen Piloten und Lufthansa ergebnislos

Lufthansa-Aktie gibt nach: Piloten-Gewerkschaft fordert Urabstimmung bei Lufthansa-Tochter Eurowings

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images