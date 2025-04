Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 6,37 EUR nach.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 6,37 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 6,34 EUR. Bei 6,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 992.851 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,02 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,293 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,83 EUR angegeben.

Am 06.03.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 8,76 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

