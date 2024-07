Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 5,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 11:48 Uhr 1,4 Prozent. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,81 EUR aus. Bei 5,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.794.898 Lufthansa-Aktien.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,25 EUR an. Gewinne von 60,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2024 (5,57 EUR). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 3,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,249 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,69 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 30.04.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 7,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

MDAX aktuell: MDAX verbucht nachmittags Verluste

XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX am Dienstagmittag