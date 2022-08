Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 6,03 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 196.761 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,02 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.462,00 EUR im Vergleich zu 3.211,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,132 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

