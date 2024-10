Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 6,73 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 6,73 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,75 EUR an. Mit einem Wert von 6,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 911.137 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 8,59 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 27,60 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 19,98 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,234 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 EUR an.

Lufthansa gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,74 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.10.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Lufthansa die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,879 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus

Lufthansa-Aktie leichter: Flüge nach Teheran und Beirut bis ins nächste Jahr ausgesetzt