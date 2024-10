Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag stärker

Lufthansa im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 6,70 EUR nach oben.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 6,70 EUR. Bei 6,70 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 137.628 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,59 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 21,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,64 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,234 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,36 EUR.

Am 31.07.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 10,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,879 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

