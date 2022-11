Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,4 Prozent auf 7,53 EUR. Bei 7,54 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,51 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 886.214 Aktien.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 4,86 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,63 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 27.10.2022. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.207,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.03.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,383 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com