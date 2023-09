Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Tiefenrausch

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,1 Prozent auf 7,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 5,1 Prozent auf 7,72 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,65 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.354.228 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 30,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,48 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,06 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,61 EUR.

Am 03.08.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent auf 9.389,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

