Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 7,39 EUR.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 7,39 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,35 EUR aus. Bei 7,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.928.059 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Mit einem Kursverlust von 27,18 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,244 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,24 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 06.03.2025. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Lufthansa dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

